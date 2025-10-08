Подрядчика признали недобросовестным за срыв строительных работ в Магнитогорске

Управление ФАС России по Челябинской области включило компанию «Термопро» (Владимир) в реестр недобросовестных поставщиков за срыв работ в Магнитогорске. Организация будет находится в «черном списке» два года, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Компания «Термопро» в феврале этого года заключила контракт с управлением капитального строительства Магнитогорска на сумму более 3,5 млн руб. С 1 мая по 30 ноября подрядчик должен был приступить к восстановлению архитектурных элементов. Согласно данным с сайта госзакупок, это арки, расположенные между домами №10 и №12 по улице Ленинградской, №19 и №21 на проспекте Ленина, а также между домом №9 по Горького и №26 по улице Менделеева. Кроме того, компании нужно было отремонтировать заборы по трем адресам.

Выяснилось, что подрядчик так и не приступил к работам. Администрация Магнитогорска расторгла контракт в одностороннем порядке и подала информацию о компании в УФАС.

Ольга Воробьева