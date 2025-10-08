Немецкий производитель стройматериалов Knauf не смог продать актив в Кунгуре

Немецкий производитель стройматериалов Knauf не достиг соглашения с потенциальным покупателем российского бизнеса. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-релиз компании. Возможный покупатель актива не раскрывается. В Прикамье действует подразделение Knauf — ООО «Кнауф Гипс Кунгур». Предприятие выпускает гипсовые изделия для использования в строительстве. Выручка в 2024 году составила 3,77 млрд руб., чистая прибыль — 239,58 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Knauf уточнили, что бизнес продолжит работать под управлением местного руководства в России с соблюдением всех санкционных ограничений.

Knauf — один из крупнейших в мире производителей стройматериалов. В минувшем году стало известно об уходе крупной немецкой компании из России. В Knauf сообщали о планах передать свой российский бизнес Knauf местному топ-менеджменту. Передача российских активов компании позволит сохранить рабочие места для более чем 4 тыс. сотрудников, указывалось в пресс-релизе. Для совершения сделки Knauf нужно было получить одобрение со стороны российских ведомств.