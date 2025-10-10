«Предприниматели – это те люди, которые помогают развивать жизнь региона»

Основатель Группы Компаний «РНГС+», одного из лидеров на рынке инжиниринговых услуг в строительстве, Азат Гибадуллин построил бизнес с миллиардным оборотом, начав с одной услуги. Он рассказал о своем пути построения бизнеса, формировании надежной команды и объяснил, зачем успешному бизнесмену помогать своим коллегам.

— Что для вас есть бизнес?

— Бизнес — это отражение его собственника: ценности, на которых строится корпоративная культура и команда единомышленников, развивающих отрасль и регион.

— Азат Рамилевич, как написано в вашем канале Telegram, Группа Компаний «РНГС+» выросла «из одной инжиниринговой услуги в строительстве». Расскажите, пожалуйста, подробнее.

— До 2018 года мы работали в одной большой группе компаний. Затем обстоятельства так сложились, что она распалась и передо мной встал выбор: идти в наем или уйти в самостоятельное плавание. Несмотря на интересные предложения работать топ-менеджером в корпорациях, я принял решение организовать свой бизнес, так как за мной была команда, за которую я нес ответственность и которой я не мог просто сказать: «Ребят, всем спасибо, до свидания». На старте у нас фактически ничего не было: ни офиса, ни денег, ни заказчиков, ни кейсов. Но была команда. И мы начали действительно с одной услуги — оформление исполнительной документации. В то время в компаниях были производственно-технические отделы, но отдельно на рынке такой услуги фактически не было. А дальше у заказчиков стали появляться дополнительные запросы.

И мы постепенно начали развивать смежные направления. Сегодня мы оказываем уже более 10 услуг и продолжаем развиваться.

— «РНГС+» позиционирует себя как надежного партнера, решающего сложные технические задачи. Что для вас лично означает «надежный партнер»? С какими вызовами вам приходилось сталкиваться?

— Надежность — это в первую очередь ответственность и исполнение взятых на себя обязательств, несмотря ни на что. Одним из таких серьезных вызовов был 2020 год, пандемия COVID. Даже по городу нельзя было перемещаться, а нам нужно было выезжать в другие регионы. И мы все равно все свои обязательства выполняли. Затем 2022 год, началась СВО, кто-то из заказчиков останавливал работу, кто-то не мог платить, а мы продолжали движение. Каждый год что-то происходит, но нужно выстраивать такую архитектуру бизнеса, которая дает возможность более свободно двигаться, перестраиваться, адаптироваться. Это неотъемлемая часть бизнеса, которая позволяет нам расширять свои горизонты и выстраивать партнерские отношения.

— Не так давно «РНГС+» была отмечена наградой «Экспортер года в сфере услуг» среди регионов ПФО. В чем суть экспорта ваших услуг и с какими странами работаете?

— В первую очередь я хочу сказать спасибо Центру поддержки экспорта, Министерству внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности, Правительству Республики Башкортостан за поддержку и взаимодействие. Треть нашего портфеля состоит из услуг, оказываемых зарубежным компаниям, которые возводят объекты на территории России. «РНГС+» помогает интегрировать их работу в наше законодательство. Мы осуществляем строительный контроль, оформляем исполнительную документацию, проводим лабораторные испытания — проверяем грунты, бетоны, сварные соединения — и в установленном порядке, оформленный пакет документов, передаем заказчику. Мы являемся мостом, помогающим выстраивать отношения между иностранными и российскими компаниями. В этом и заключается экспорт наших услуг.

— Вы часто в своем Telegram-канале пишете о важности команды. Как вы находите людей, которые разделяют ваши ценности?

— Находить людей непросто, но очень интересно, потому что в команду мы ищем не только профессионалов, но и людей со схожими ценностями, у которых подход к жизни такой же, как у нас. Я стараюсь выбирать профессионалов, которые знают свою работу лучше меня, которые умнее меня. Если эти специалисты потом решат уйти, я не против. Но почему они этого не делают? Потому что, когда ты работаешь в команде профессионалов, у тебя больше возможностей, стабильный доход, понятная работа, перспективы и нет ограничений в развитии. К примеру, ряд директоров начинали свою карьеру с линейных должностей в группе компаний и доросли до генеральных директоров. Я считаю, это лучший вариант развития, когда ты растишь свои кадры. Они понимают культуру компании, ее ценности, развиваются вместе с ней. И в каком-то смысле соавторы происходящих изменений.

— Расскажите про учебный центр. Когда он был создан, почему пришли к такому решению?

— Учебный центр «Академия Качества» мы открыли в 2016 году, и тогда он нужен был только для собственных нужд — для выполнения базовых обучений. Но в 2019 году мы поняли, что можем выстроить хорошую образовательную систему. Сегодня учебный центр позволяет повышать квалификацию своих специалистов и обучать желающих со стороны, например, в рамках наших взаимоотношений с партнерами. Мы обучаем инженеров производственно-технического отдела, инженеров строительного контроля и геодезистов. Все наши преподаватели имеют практический опыт работы на объектах строительства.

— Как оцениваете современных выпускников вузов?

— Мы сотрудничаем с университетами и колледжами. Студенты проходят у нас практику. Есть среди них отличные специалисты, которые побеждают, например, в Международном фестивале-чемпионате «ГеоВызов». Конечно, есть разница между обучением в учебных заведениях и практической работой на объектах, но молодые специалисты довольно быстро адаптируются. Вообще у нас сложились хорошие взаимоотношения с учебными заведениями.

Они видят, что мы готовы привлекать студентов, дать им хороший старт — на стажировке они получают зарплату, которая ежемесячно увеличивается в течение первого года и далее продолжает расти по результатам работы не реже

1 раза в год. Соответственно они направляют к нам хороших студентов, а там уже работает сарафанное радио, что у заведения есть надежные партнеры, которые предоставляют работу. Ну какой родитель не захочет, чтобы его ребенок со студенческой скамьи устроился в надежную компанию?

— А это уже социальная политика…

— Да, «РНГС+» сегодня уже не просто бизнес. Это компания, которая участвует в важных для жизни региона и страны процессах. Мы работаем на стратегически важных промышленных объектах России, сотрудничаем с учебными заведениями, оказываем помощь СВО, занимаемся благотворительностью, сейчас активно помогаем развитию предпринимательского сообщества. Два года назад я начал участвовать в бизнес-миссиях, которые организует Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности. Такие поездки дали возможность расширить свои представления о зарубежных странах и в большей степени узнать о масштабах своего региона, почувствовать консолидацию сил власти и бизнеса. И мы задумались над тем, чем еще мы можем быть полезными нашей республике. Например, в Группе Компаний ежегодный объем закупок по спецодежде составляет более 10 млн. рублей. Раньше мы работали с компанией из Санкт-Петербурга, потому что наши требования довольно высокие, но решили найти подрядчика здесь. Мы же понимаем, что деньги останутся в регионе, увеличатся налоговые отчисления, улучшится жизнь в республике. И с таким подходом, на сегодняшний день, практически все виды продукции для нужд организаций мы закупаем у нас в Башкортостане.

— Вы ведете довольно активную социальную жизнь: телеграм-канал, бизнес-разборы, подкаст «Архитектура бизнеса». Какие цели вы перед собой ставите?

— На сегодняшний день у меня много мыслей, как изменить жизнь окружающих меня людей, региона и нашей страны к лучшему. Как это сделать спросите Вы? Все просто. Делай свою работу хорошо, показывай положительный пример, думай о людях, окружающих тебя, и своей стране. Если можешь сделать что-то хорошо, то делай! Вот так и зародилась мысль начать сначала бизнес-разборы, помогая предпринимателям увидеть слепые зоны в их бизнесе и менять их мышление, а далее и «Деловой Клуб Премьер», который является хорошей площадкой для развития и роста предпринимателей как в профессиональном, так и в личностном плане. В моих делах заложено желание помогать предпринимательскому делу и развитию региона, в котором я нахожусь.

— Как удается сохранять баланс между личной жизнью, работой и социальной активностью?

— В 2021 году я понял, что нужно децентрализовать бизнес, что у каждого направления, бизнес-процесса должен быть свой руководитель. А моя задача — стратегическое развитие. Если правильно выстраиваешь эту структуру, появляется свободное время. А если живешь по принципу сам себе поручил, сам исполнил и отчитался, рано или поздно выгоришь. Возникает вопрос: зачем все это нужно? Я решил, что не хочу так. И сегодня у меня сильные руководители, которые ведут бизнес-процессы, знают свои бизнесы лучше, чем я. Я восхищаюсь, как они классно развиваются, и делаю все, чтобы им было комфортно работать. Это позволяет мне уделять время на личную жизнь, проводить время с семьей и близкими.

— Кем вы себя видите через 10–20 лет? Как хотели бы запомниться людям?

— Горизонт 10–20 лет мне понятен. Оборачиваясь назад и осмысливая пройденный путь, траекторию своего движения, я понимаю, что буду делать дальше, и хотел бы запомниться человеком, который помог людям в их становлении, смог воспитать поколение предпринимателей и внес вклад в развитие своего региона и своей отрасли. Вот так я себя вижу через 10–20 лет.

