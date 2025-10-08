ФСБ показала видео задержания подорвавшего авто военнослужащего в Наро-Форминске

ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса мужчины, которого обвиняют в подрыве автомобиля военнослужащего в Наро-Фоминске по заданию украинских спецслужб. Задержанный рассказал, что его основной мотивацией было желание заработать.

Общая сумма выплаты составила 240 тыс. руб. Из них 80 тыс. руб. задержанный, по его словам, получил именно за выполнение подрыва. Также ему заплатили 160 тыс. за проживание на два месяца.

По данным следствия, мужчина связался с агентом СБУ через Telegram. По заданию куратора он собирал информацию об одном из оборонных заводов Алтайского края и поджег автомобиль с символикой СВО. После этого задержанный изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них поместил в тайник в Москве, а второе — использовал для подрыва в Наро-Фоминске автомобиля военнослужащего, который находится в зоне спецоперации.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК). Фигурант заключен под стражу. По указанной статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.