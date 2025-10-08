Около 4,5 тыс. иностранцев с опасными заболеваниями пытались въехать в РФ с начала года

С начала 2025 года столичные правоохранительные органы не допустили к въезду в страну почти 4,5 тыс. иностранных граждан с выявленными инфекционно-опасными заболеваниями. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Игорь Дудник. Его слова приводит «Интерфакс».

По данным господина Дудника, еще 1,6 тыс. иностранцев не допустили из-за употребления наркотических веществ. Еще около 240 иностранцев находились в розыске.

3 октября московская полиция сообщала, что с начала года решения о выдворении за пределы страны были вынесены в отношении 1,4 тыс. иностранцев. 450 из них уже депортированы. Кроме того, за прошедший период 32 человек лишили российского гражданства, 20 из них — за особо тяжкие преступления (убийство, похищение, изнасилования, оборот наркотиков и др.).

Полина Мотызлевская