В Удмуртии осудили бросившего место ДТП водителя, пострадавший скончался

В Сарапуле вынесли приговор водителю, который оставил место ДТП после наезда автомобиля на молодого велосипедиста, в дальнейшем скончавшегося на месте дорожной аварии от полученных травм. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Водитель обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ст. 264 УК).

автомобиль Opel Astra GTC

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ автомобиль Opel Astra GTC

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Это произошло 25 июня. 35-летний водитель управлял автомобилем Opel Astra в пьяном состоянии. Двигаясь по ул. Мира в Сарапуле на скорости от 80 км/ч, он потерял управление транспортом. Автомобиль выехал на правую сторону обочины и сбил 18-летнего велосипедиста. После этого водитель скрылся, не вызвав скорой помощи или полиции. «В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия»,— говорится в сообщении.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сарапульский горсуд Удмуртии учел при вынесении приговора, что фигурант воспитывает малолетних детей, а также принес извинения потерпевшим. Виновному назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два с половиной года.