Первое уголовное дело о дропперстве возбуждено в Ставропольском крае

На Ставрополье возбуждено уголовное дело против 26-летнего жителя поселка Иноземцево, который с июля 2025 года участвовал в схемах мошенников по переводу и обналичиванию похищенных средств, сообщает пресс-служба полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Молодой человек нашел объявление о «высокооплачиваемой» работе в интернете и стал исполнителем мошеннических операций, зарабатывая 10% с каждой полученной суммы. При задержании у него изъяли две банковские карты и 290 тыс. руб. наличными, которые он должен был перевести «работодателям». Известно, что его действия причинили ущерб жительнице Пятигорска, потерявшей около 70 тыс. руб.; более 40 тыс. из них зачислили на карту дроппера.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей»; сейчас расследуются другие эпизоды и устанавливается личность продавца банковской карты, которую использовал фигурант.

В России с 5 июля 2025 года действует новый закон, вводящий уголовную ответственность за дропперство — посредничество в мошеннических схемах с банковскими картами, с наказанием до трех лет лишения свободы. В Ставропольском крае в 2025 году зарегистрировано свыше 16 подобных случаев, дропперами чаще становятся молодые люди от 16 до 25 лет. Полиция предупреждает не передавать банковские карты и данные посторонним, чтобы избежать уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве.

Станислав Маслаков