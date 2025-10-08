Во Владикавказе остановили трамваи из-за аварийного состояния подстанции

Во Владикавказе из-за угрозы пассажирам и персоналу приостановили движение трамваев по проспекту Коста. Ограничение введено на участке от улицы Генерала Плиева до остановок «ОЗАТЭ» и «Водная». Движение остановлено с 7 октября на неопределённый срок из-за аварии на тяговой подстанции №3 по улице Ардонской, 44, сообщает МУП «ВладТрамвай».

По данным предприятия, вышло из строя оборудование, которое отвечает за отключение и включение линейного автомата. Из-за физического износа и нарушенной герметичности кровли внутрь подстанции попали дождевая вода и конденсат. Электросистема оказалась под риском короткого замыкания. В управлении транспорта города сообщили, что шкаф управления перестал включать катодный автомат, что создает прямую угрозу поражения током при обрыве контактной сети.

В мэрии Владикавказа заявили, что тяговая подстанция полностью залита водой. Власти планируют сначала отремонтировать кровлю. Работы должна выполнить компания «Аланияэнергосеть». После осушения здания специалисты проверят электрооборудование. В администрации отметили, что техника установлена в 1970-х годах и требует редких деталей и квалификации, которой в регионе нет. Для диагностики и ремонта будут приглашены специалисты из других регионов.

Трамвайная сеть Владикавказа насчитывает семь маршрутов общей протяженностью около 80 километров. Проспект Коста — одна из главных транспортных магистралей города. Приостановка движения осложнила проезд в центральную часть Владикавказа, где ежедневно курсируют до 30 вагонов. По данным мэрии, восстановление работы линии может занять несколько недель, но точные сроки пока не определены.

Станислав Маслаков