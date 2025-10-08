Корень из трех

В Opera Bastille показали вечер одноактных спектаклей «Racines» («Корни»). В нем две французские премьеры — «Рапсодии» в постановке дебютанта в Парижской опере Мтутузели Новембра и «Игры корибантов» Кристофера Уилдона, а также одно возобновление — канон классического репертуара «Тема с вариациями» Джорджа Баланчина. Разветвленность балетной корневой системы оценила Мария Сидельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Рапсодиях» из рамки, напоминающей металлоискатель, под кларнетное глиссандо Гершвина выскальзывают девушка (Летиция Галлони), ее партнер (Ивон Демоль) и еще несколько артистов

Фото: Maria-Helena Buckley / OnP В «Рапсодиях» из рамки, напоминающей металлоискатель, под кларнетное глиссандо Гершвина выскальзывают девушка (Летиция Галлони), ее партнер (Ивон Демоль) и еще несколько артистов

Фото: Maria-Helena Buckley / OnP

Приоритетом своей художественной политики директор балетной труппы Парижской оперы Жозе Мартинес выбрал современную хореографию на пуантах. Тройчатка «Корни», представляющая эволюцию классического балетного языка под влиянием разных культур,— первый шаг в этом направлении.

Мтутузели Новембр — «Билли Эллиот» из ЮАР. Его сценой с детства была улица бедного пригорода Кейптауна, в балетный класс он попал в 15 лет.

Местная учительница-англичанка заинтересовалась квайто — уличными африканскими танцами, в которых ему в округе не было равных. По ее подсказке он отправился учиться в Кейптаун, оттуда — танцевать в Лондон, в Ballet Black, но вскоре понял, его призвание не танцевать, а ставить. Однажды отрывок из спектакля «С любовью из Африки» промелькнул перед глазами Жозе Мартинеса в соцсетях. Не то животные, не то женщины, танцующие на пуантах под африканскую музыку, напомнили ему кордебалет родного «Лебединого озера». Оказалось, неизвестный ему хореограф в Англии уже на слуху: ставил в рамках молодежных программ в Английском национальном балете, в Northern Ballet и вот-вот выпустит премьеру в Цюрихе к столетию знаменитого сочинения Гершвина «Рапсодия в стиле блюз», что отмечали в 2024 году. Ее и выписал в Париж Жозе Мартинес.

На сцене сквозь густой туман поэтично пробираются лучи света, в центре — рамка, напоминающая металлоискатель в аэропорту. Под знаменитое кларнетное глиссандо Гершвина из нее выскальзывает девушка (Летиция Галлони), следом ее партнер-красавец (Ивон Демоль). Через рамку пройдут еще несколько артистов, а затем она разложится на восемь частей и превратится не то в серию фотографий, не то в окна, из которых танцовщики наблюдают за действием.

«Рапсодии» Новембр задумал как череду портретов — сольных, парных, но главным образом коллективных, отсюда и множественное число в названии (костюмы повседневные всех оттенков голубого — блюз же). Идеи счастливого коммунитаризма, на которых вырос он сам, хореограф хочет привить классикам-индивидуалистам.

В таланте хореографа Мтутузели Новембру не откажешь. У него легкий, размашистый почерк, сдержанно сентиментальный в фортепианных дуэтах, ликующе искренний в ансамблях, подогреваемых оркестром.

Вроде бы все на пальцах, темп — только успевай перебирать ногами, а драйв — будто босиком по лужам в африканских трущобах. Но здесь все-таки приходится подключить фантазию рецензента, потому что по большому счету «Рапсодия» оставляет впечатление вычищенного, приглаженного и очень европейского спектакля, лишенного аутентичности. Эпизодические трепетания руками а-ля бабочка-светлячок и финальные многочисленные «племенные» махи руками выглядят странно.

Возможно, дело в музыке. Сам хореограф не раз говорил, что привык работать со своей музыкой. А в африканской традиции связка ритма и движения — основа основ. Гершвинская же «Рапсодия» далека от его корней, как канкан от ковырялочки, поэтому Новембр прилежно и ответственно следует за выданной ему партитурой, плетя текст в стиле этакого Джерома Роббинса, чуть более лиричного и менее театрального, с перерывами на Макгрегора. Выглядит изобразительно, но, увы, неизобретательно.

«Игры корибантов» (2018) на музыку Леонарда Бернстайна — оммаж античной Греции, к истокам которой припал хореограф Кристофер Уилдон и так вдохновился, что создал один из лучших своих балетов для «Ковент-Гардена». То, что теперь он есть в репертуаре Оперы,— дополнительный знак качества. В греческой мифологии корибанты — жрецы-танцовщики, устраивающие неистовые ритуалы в честь богини плодородия Кибелы. Сюжетные детали Уилдона не волнуют, из мифологических игр он взял то, с чем любит играть сам: культ тела и духа, утонченную эротичность, гармонию рисунков, виртуозную музыкальность, легкость и свободу. Античную красоту тела, особенно мужского, подчеркивают белые комбинезоны дизайнера Эрдема Моралиоглу.

Архаическую угловатость и античную скульптурную статику Уилдон мастерски «женит» с классической бравурностью.

Абстрактные и самые базовые формы классического танца — соло, дуэт, женский танец, мужской танец, ансамбль — он собирает в калейдоскоп замечательных танцевальных картин. Отдельная удача премьерных «Игр» — первый состав. На каждый темперамент в новом поколении Оперы нашелся исполнитель. Этуаль-интровертка, мягкая Блюенн Баттистони, противоположность ей — властная и пылкая Роксан Стоянов, искрящаяся пара «первых танцовщиков» — крошка Инес Макинтош и фактурный Жак Гасзтов, чувственные «близнецы» — Тома Докир и Пабло Легаса, бойкие «близняшки» — Сильвия Сен-Мартан и Хогун Канг. С таким «античным» войском за будущее Оперы можно не переживать.

А вот «Тема с вариациями» Баланчина — парадный оммаж Петербургу — на премьере выглядела запылившимся памятником классическому балету. И дело не в технической подготовленности французов: баланчинский язык в Париже по-прежнему второй родной, за следованием букве строго следят репетиторы из фонда. Однако сам Баланчин выше всего в артистах ценил поэзию жеста, пока недоступную этуалям-прозаикам Валентине Колосант и Полю Марку.