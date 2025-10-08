Волгоградец получил пять лет колонии за похищение и избиение наемного работника

В Волгоградской области суд вынес приговор в отношении жителя Ольховского района по уголовному делу о похищении человека с применением насилия (п.п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, летом прошлого года фигурант проживал на территории крестьянско-фермерского хозяйства, которым владела его мать. На фоне личной неприязни он решил силой наказать одного из наемных работников, которого обвинял в утрате части поголовья скота.

Так, фигурант насильно вывел работника из нежилого дома в селе Дмитриевка, избил его и привез на территорию фермы. На этом избиение не закончилось. В итоге пострадавший получил травму грудной клетки, включая переломы нескольких ребер.

Далее фигурант при помощи наручников прикрепил работника к мебели и ушел. Через несколько часов потерпевший освободился и сбежал. Сразу после этого он обратился в полицию. По решению суда фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года.

Павел Фролов