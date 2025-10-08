Подростка задержали в Красноярске за вступление в террористическую организацию

В Красноярске правоохранители задержали 17-летнего местного жителя, вступившего в украинский национальный батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Ему вменяют в вину участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщает СКР.

По версии следствия, в апреле 2024 года фигурант дела после общения в мессенджере с участником организации вступил в ее ряды для «борьбы против действующего в России политического режима». С апреля по август 2025 года несовершеннолетний передавал сведения о штабе волонтерского отряда, который собирал гуманитарную помощь для ВС РФ.

Кроме того, он передал запрещенной организации личные данные своего родственника — военнослужащего военных сил РФ, находящегося в зоне боевых действий.

Александра Стрелкова