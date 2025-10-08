Жителя Нижнего Новгорода будут судить за реабилитацию нацизма

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в реабилитации нацизма. По данным регионального управления СКР, ему грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый разместил в одной из социальных сетей комментарий, в котором отрицал преступления, установленные приговором Международного военного трибунала. Экспертиза показала, что в этой публикации содержится совокупность лингвистических и психологических признаков реабилитации нацизма.

В отношении нижегородца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Следствие полагает, что по делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным полиции, обвиняемый полностью признал вину. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.