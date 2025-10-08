Администрация Индустриального района требует снести автомастерскую

Администрация Индустриального района обратилась в Арбитражный суд Пермского края к индивидуальному предпринимателю Максиму Тарасову. Мэрия требует признать одноэтажное здание автомастерской на территории СНТ Росинка, южнее уч. 303 самовольной постройкой и демонтировать его. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

Одновременно с исковым заявлением от мэрии поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю производить государственную регистрацию сделок в отношении спорного здания. Суд определил принять указанные меры.

По данным Rusprofile, ИП Максим Тарасов ведет предпринимательскую деятельность в Перми с 22 ноября 2019года. Занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.