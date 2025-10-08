В Ставрополе платежи по семейной ипотеке оказались ниже арендных на 7%

В девяти из 40 крупнейших городов России ежемесячные платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру ниже арендных ставок, подсчитали аналитики платформы «Циан».

Среди таких городов оказался и Ставрополь, где ипотечный платеж в среднем на 7% дешевле аренды. Лидером по экономии стал Калининград — там ипотека обходится дешевле аренды на 21%. За ним следуют Рязань с такой же разницей в 21%, Ярославль с 13%, Екатеринбург — 10%, Красноярск — 6%, Липецк и Ростов-на-Дону по 5% и Пермь с 3% преимущества по ипотеке. В Саратове, Волгограде и Иркутске ипотечные платежи примерно совпадают с арендными.

Эксперты связывают эту тенденцию с продолжающимся ростом цен на первичное жилье — за последний год стоимость новостроек увеличилась в среднем на 12%, а арендные ставки выросли всего на 3%. При этом в некоторых городах, таких как Красноярск, ипотека стала выгоднее аренды, в то время как в Иркутске платежи сравнялись. Однако в Москве, Сочи, Севастополе и Казани ипотека обходится в два-три раза дороже аренды из-за высоких цен на квартиры и ограничений по заемным средствам в рамках семейной программы.

При этом в Ставропольском крае ипотечная доступность остается невысокой: по данным РИА Новости, лишь 9,4% семей могут позволить себе ипотеку с ежемесячным платежом около 73,7 тысячи рублей.

Станислав Маслаков