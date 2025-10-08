Полиция в Ульяновске ищет распространителей ложных сообщений о минировании

В среду утром в Ульяновске прошла эвакуация учащихся фармколледжа, расположенного в центре города, на ул. Л. Толстого. В местных Telegram-каналах распространено видео эвакуации, на нем видны покинувшие здание учащиеся и стоящие у учебного заведения пожарные машины. «У нас сейчас там тревога, всех домой отпустили, там пожарные»,— сообщают учащиеся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Аналогичная эвакуация также прошла в Ульяновском колледже градостроительства и права на ул. Л. Шевцовой.

В региональном ГУ МЧС ответили, что пожара нет, ведомство «выезжает по сигналам, отрабатывая по схеме взаимодействия», и рекомендовали обратиться в УМВД. В полиции ситуацию не комментируют. Источник, близкий к УМВД сообщил «Ъ», что в среду по нескольким госучреждениям и учебным заведениям прошла в мессенджерах рассылка от неизвестных лиц о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. По словам собеседника, согласно схеме реагирования и взаимодействия, сотрудники полиции и ГУ МЧС выезжают на места и проводят необходимые мероприятия по проверке безопасности зданий. «Ведется работа по поиску преступников, распространивших ложные сообщения о минировании»,— добавил собеседник, заметив, что не исключено, что ложные сообщения о минировании могут опять поступать с территории Украины.

Андрей Васильев, Ульяновск