Нижегородца привлекли к ответственности за демонстрацию экстремистской символики

Жителя Нижнего Новгорода привлекли к ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики. По данным полиции, 19-летний нижегородец наклеил на заднем стекле своего автомобиля надпись, публичная демонстрация которой в России запрещена.

Сотрудники полиции составили в отношении молодого человека протокол об административном правонарушении. По решению суда, он оштрафован. Полиция конфисковала у него наклейку с запрещенной надписью.

Андрей Репин