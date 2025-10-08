Шеф-повар Олег Колисниченко скончался после инсульта в возрасте 37 лет

Бренд-шеф ресторанов Pinci и «Москва-Стамбул» Олег Колисниченко скончался в Нижнем Новгороде утром 7 октября после перенесенного инсульта. Об этом сообщил ресторан Pinci.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Колисниченко

Фото: @kolisnichenko_oleg Олег Колисниченко

Фото: @kolisnichenko_oleg

Ресторанный критик Катерина Смирнова рассказала «РИА Новости», что Олега Колисниченко госпитализировали 3 октября после боли в сердце. Он впал в кому и умер, не приходя в сознание. Шеф-повару было 37 лет.

Прощание c Олегом Колисниченко состоится в Казанской церкви на Зеленском съезде 9 октября. Церемония начнется в 11:00.

Олег Колисниченко входил в топ-50 поваров страны. В 2024 году его признали лучшим шеф-поваром юга России по версии Wheretoeat South.

Елена Ковалева