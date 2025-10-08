Производителю автохимии в Челябинске выдали льготный кредит на локализацию производства

Научно-производственное объединение «Полихимтехнологии», выпускающее на площадке в Челябинске авто- и мотохимию и косметику под брендом LAVR, закупит оборудование на 14,3 млн руб. для локализации производства, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Предприятие собирается приобрести термопластавтомат, ленточный конвейер, линейного робота, автопогрузчик и другое оборудование, необходимое для изготовления крышек для аэрозольных баллонов. Сейчас компания закупает их у различных производителей, в том числе в Китае. Открытие цеха с новой техникой позволит не только исключить зависимость НПО от поставщиков, но и вдвое сократит издержки. «Полихимтехнологии» планируют продавать крышки для аэрозолей сторонним предприятиям. Запуск линии намечен на первую половину 2026 года. Там появятся десять новых рабочих мест.

Средства на покупку оборудования предприятие получило от наблюдательного совета фонда развития промышленности Челябинской области в качестве льготного кредита на 14,3 млн руб. под 1% годовых сроком на три года.

Виталина Ярховска