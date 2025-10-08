Немецкий производитель стройматериалов Knauf не смог продать российский бизнес

Немецкий производитель стройматериалов Knauf заявил, что многомесячное обсуждение продажи ее бизнеса в России «не привело к соглашению». Согласно пресс-релизу компании, неназванный потенциальный покупатель активов вышел из переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Knauf уточнили, что бизнес пока продолжит работать под управлением местного руководства в России с соблюдением всех санкционных ограничений. «Knauf сохраняет приверженность своим планам по выводу своего бизнеса из России... Компания изучает дальнейшие возможные варианты реализации этого решения в соответствии с действующими санкциями, одновременно защищая интересы своих сотрудников в России»,— добавили в пресс-службе.

Knauf — один из крупнейших в мире производителей стройматериалов. Компания проработала в России 30 лет, она владеет десятью дочерними предприятиями, а также 20 заводами и почти 30 ресурсными центрами. В апреле 2024 года Knauf объявила о передаче бизнеса в России местному менеджменту. Передачу согласовали с возможностью обратного выкупа.

