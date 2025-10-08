Менеджера банка в Иркутске обвиняют в получении взяток на 13 млн рублей

В Иркутске территориальному менеджеру одного из банков предъявлены обвинения в получении взятки должностным лицом (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с апреля 2023-го по сентябрь 2025 года фигурант дела получал взятки от двух руководителей организации, осуществляющей электромонтажные работы. Вознаграждения предназначались за помощь при приемке выполненных работ, а также за общее покровительство и попустительство.

Общая сумма подношений составила более 13 млн руб. По данным ГУ МВД Приангарья, взятки передавали два учредителя противопожарной компании Ангарска. Представителям фирмы вменяют в вину дачу вязок (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Александра Стрелкова