В Подмосковье задержан мужчина за подрыв машины военнослужащего

Сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб взорвал автомобиль военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК). Фигурант заключен под стражу. По указанной статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинений в госизмене, а также незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным следствия, задержанный общался с агентом СБУ в мессенджере Telegram. По заданию куратора он собирал информацию об одном из оборонных предприятий Алтайского края и поджег автомобиль с символикой спецоперации. После этого мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них поместил в тайник в Москве, а второе — использовал для подрыва в Наро-Фоминске автомобиля военнослужащего, который находится в зоне СВО.

При обыске по месту жительства задержанного были изъяты самодельные взрывчатые вещества, компоненты для их синтеза и средства связи, на которых обнаружена переписка с агентом СБУ.