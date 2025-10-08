Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Данила Козловский защитил честь

и выиграл дело против Виталия Бородина о порочащих его сведениях

Верховный суд окончательно поддержал Данилу Козловского в деле о защите чести и достоинства. Поводом для разбирательства стало обращение общественника Виталия Бородина в прокуратуру с требованием проверить актера на фейки об армии. В итоге процесс, который длился больше двух лет, разрешился в пользу Козловского, активиста при этом обязали удалить порочащие артиста сведения. Станет ли дело Козловского правовым прецедентом? Разбирался Леонид Пастернак.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Верховный суд не стал менять решение Московского суда по иску Данилы Козловского к активисту Виталию Бородину о защите чести и достоинства. Процесс тянулся с апреля 2023 года, когда Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера на распространение фейков про армию. Общественник объяснял свое неравнодушие тем, что Козловский якобы выступил против власти и призвал к протестам.

Почему Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию

В заявлении Бородин утверждал, что после начала боевых действий на территории Украины Козловский уехал в США и «поддержал идеи Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов)», который на тот момент уже был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В итоге общественник так и не смог представить ни одного доказательства своих обвинений, отметила в беседе с “Ъ FM” адвокат Козловского Юлия Андреева: «Было нарушено право на защиту чести и достоинства Данилы Козловского, потому что он был убежден в том, что Виталий Бородин опубликовал порочащие сведения в отношении него.

Нами были собраны достаточные доказательства. Все соответствовало предмету доказывания для этой категории дел. С точки зрения адвокатской практики мы с большим нетерпением ждем, когда будет опубликовано постановление Верховного суда, формулировки и обоснования. Это действительно значимое дело, и оно было передано на рассмотрение Верховного суда не просто так, а в связи с необходимостью разобраться в вопросах, связанных с назначением экспертизы, с необходимостью проведения в целом экспертизы по этой категории дел».

После первого судебного разбирательства Козловский опроверг отъезд и наличие американского гражданства и заявил, что продолжает играть в театре в Санкт-Петербурге. При этом артист подчеркнул, что Бородин принял актерский текст из сериала «Карамора» за экстремистские идеи оппозиционеров. Козловской также назвал заявления общественника исключительно его же фантазиями.

И для того, чтобы доказать, что Бородин действительно занимается клеветой, Козловский пошел в суд, говорит адвокат Калой Ахильгов: «Суд назначает при рассмотрении подобного рода исков экспертизу, потому что в таких ситуациях, как правило, есть опросы, которые выходят за пределы знаний суда.

Был сам факт публикации, в чем нет сомнений. Но носили ли эти публикации характер утверждения о фактах либо собственного мнения? Если кто-то говорит, мол, Иванов — мошенник, это будет утверждением факта, потому что Иванов не был осужден по статье мошенничества. А если сказать, что: "Я полагаю, что Иванов может быть замешан в мошенничестве", это может быть личным мнением. Я бы не сказал, что данный вердикт сломал систему, наоборот, он как раз соответствует уже давно сложившейся практике».

Виталий Бородин будет добиваться «отмены» группы «Воровайки»

Позднее Пресненский суд признал публикации Бородина ложными, обязал его удалить эту информацию и официально ее опровергнуть. Это решение поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций. Дела со схожими мотивами нередко встречаются в политической практике, рассказал “Ъ FM” юрист Сергей Бадамшин, у которого есть опыт побед в подобных процессах: «Утверждение факта — это проверяемая информация. А если это оценочное суждение, то непроверяемая. Но человек со своим оценочным суждением вправе обращаться в государственные органы.

Подобные дела были, в том числе по муниципальным депутатам, которые обращались с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы, и люди, в отношении которых принимали какие-то меры в соответствии с законом, были недовольны. Органы исполнительной власти проводили проверки. Но люди, в отношении которых было обращение, обращались в суд за защитой собственных прав, суд отказывал».

Несмотря на последнее судебное решение, Виталий Бородин уже заявил о намерении подать жалобу на имя председателя Верховного суда.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак

Новости компаний Все