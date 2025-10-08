За пять лет в Татарстане на ремонт детских лагерей выделили 6,9 млрд

На капитальный ремонт 43 оздоровительных лагерей с 2019 по 2025 годы было выделено 6,9 млрд руб. Об этом на брифинге «Об итогах летней оздоровительной кампании детей и планах по организации отдыха в осенние каникулы» в Кабинете Министров Татарстана рассказал министр по делам молодежи Азат Кадыров.

Кроме того, в 2019–2024 годах на ремонт и реконструкцию подъездных дорог к лагерям потрачено 1,4 млрд руб., что позволило привести в порядок 80 километров дорог.

С начала 2025 года почти 195 тыс. детей побывали в детских лагерях Татарстана. В этом году на строительство восьми лагерей-спутников направили 46,7 млн руб. в разных муниципальных образованиях республики. Для детей льготных категорий было предоставлено 35,5 тыс. путевок на сумму 549,1 млн руб.

В 2026 году в республике планируют реализовать программу капитального ремонта, реконструкции и строительства детских лагерей «Лето — детям», в которую включены 14 детских оздоровительных лагерей в 9 муниципальных районах Татарстана и городе Анапа.

Это первое публичное выступление экс-министра земельных и имущественных отношений Татарстана Азата Кадырова на посту министра по делам молодежи республики.

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт детского лагеря «Следопыт» выделено 870 млн руб., работы включают обновление спальных корпусов, столовой, закупку мебели и оборудования, а также благоустройство территории.

