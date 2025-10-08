Дело экс-начальника управления кадров Минобороны направлено в прокуратуру

Главное следственное управление СКР завершило расследование в отношении бывшего начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Господина Кузнецова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), господина Мартиросяна — в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

Как уточняется в пресс-релизе СКР, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело прокурору. После этого будет принято решение об обвинительном заключении и передаче дела в суд.

По данным следствия, в 2021-2022 годах, будучи начальником восьмого управления Генштаба ВС РФ, Юрий Кузнецов получил взятку от Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае на сумму более чем 80 млн руб. За это господин Кузнецов помог гостиницам предпринимателя заключить госконтракты и договоры на оказание услуг.

Во время обысков по месту жительства и регистрации Юрия Кузнецова были изъяты деньги в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Также арестованы средства на счетах обвиняемого. Общая сумма указанного имущества составляет более 260 млн руб.