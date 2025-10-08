В челябинском театре кукол имени Валерия Вольховского 10 октября состоится премьера спектакля «Ровесники. 1935 год». Постановка приурочена к юбилейной дате — в 2025 году культурному учреждению исполнилось 90 лет. Главный режиссер Александр Борок рассказал „Ъ-Южный Урал“ об идее постановки, дальнейшем развитии театра и о том, планируется ли привлекать больше взрослой аудитории.

— Как родилась идея спектакля «Ровесники. 1935 год»?

— Спектакль к юбилею – это традиционная вещь. Обычно делается какой-нибудь смешной капустник для своих или нарезка номеров из постановок. Но нам захотелось создать что-нибудь нетрадиционное и не одноразовое — не выпустить спектакль к дате и забыть, а оставить в репертуаре. Пришла идея вспомнить, каким событиям, произведениям, личностям является «ровесником» наш театр. Это будет спектакль-концерт, посвященный 1935 году.

В нашей постановке использовано много документов и кинохроники. Некоторые видео мы создавали с помощью нейросетей, потому что видеокадров 1925-1935 годов не так уж много, особенно с людьми, которых нам необходимо упомянуть. Мы задействуем все стены зрительного зала. На них будут проецировать видеозаписи и субтитры, поясняющие зрителю, что происходит. Например, Олег Павлович Табаков родился в 1935 году, однако не все знают, как он выглядел в детстве. Поэтому архивные кадры на стенах будут сопровождать субтитры, подсказывающие, что это за человек.

— Почему на афише спектакля изображены медсестры?

— Медсестры сопровождают нас на протяжении всей жизни. Они же помогали появиться на свет и нашим героям в 1935 году и будут постоянно фигурировать в спектакле. У них также трижды меняются костюмы в соответствии с течением времени. Сначала это форма 1935 года, потом 1960-1970-х, а после — наших дней.

— Вы упомянули, что это будет спектакль-концерт. Расскажите подробнее, как это будет реализовано?

— В постановке будет много музыки. Например, прозвучит ария Summertime Джорджа Гершвина, которую он написал в 1935 году для оперы «Порги и Бесс». Композиция появится в спектакле дважды, сначала в виде колыбельной, а потом в исполнении Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга, чей творческий путь начался в 1935-м. Мы старались придумать оригинальную аранжировку, чтобы зритель услышал знакомую мелодию в новом звучании.

Спектакль является концертом еще и потому, что в нем нет линейного сюжета, когда герой рождается и проходит жизненный путь. Вся постановка состоит из танцев, музыки, событий, отрывков произведений, например, пьес Алексея Арбузова, написанных в 1935 году. Будет такая солянка.

— Какие куклы вы используете в спектакле?

— Мы задействуем все популярные системы кукол: перчаточные, плоские, планшетные, марионеток. Для последних у нас используются нити длиной порядка трех метров и специально построенные кубы, по которым они передвигаются. Также на сцене разместят занавес, на котором будут видны фигуры теневых кукол.

— Какой у театра кукол сейчас курс на развитие?

— Основная задача любого театра – делать хорошие спектакли. Курс развития можно наметить на бумаге или в теории какой угодно. Театр производит спектакли. И важно делать это хорошо. Вопрос, что такое хорошие спектакли? Потому что на вкус и цвет товарищей нет. Мы, конечно же, исходим из собственного вкуса, мнения, стиля и мироощущения. Я считаю, если тебе нравится то, что ты делаешь, то обязательно найдутся люди, которым это тоже понравится.

— В вашем репертуаре не очень много взрослых спектаклей. Планируете ли вы увеличивать их количество и привлекать больше взрослой аудитории?

— Мы, конечно, продолжим делать спектакли для взрослых зрителей, однако сильнее ориентироваться на них не планируем. Так заведено, что театр кукол — это театр для детей. Но мы и не исключаем взрослых спектаклей в нашем репертуаре, для создания которых мы стараемся приглашать очень хороших режиссеров. На таких постановках также растут и актеры. Если на детских спектаклях они проявляют свое мастерство, то на взрослых они открывают для себя еще неизведанные дали. Мы приглашаем режиссеров еще и потому, что невозможно работать только со мной.

С количеством зрителей у нас проблем нет никогда. Толковые родители обязательно водят своих детей в театр. Дети — это самые непосредственные и лучшие зрители. Если им не нравится, то они не слушают, не смотрят, им наплевать на происходящее на сцене. Взрослый зритель сидит, терпит и молчит, в зале тишина. С детьми тишины можно добиться, если ты их привлечешь, и им будет интересно. Кроме того, есть такая уже набившая оскомину фраза, что мы — первый театр в жизни. Получается, мы готовим зрителя не только для себя, но и для других театров. При этом у нас есть спектакли для подростков и взрослых. Театр кукол может отбить охоту и желание ходить в театр на всю жизнь. В этом смысле мы несем большую ответственность.

— Сложно ли труппе работать с другими режиссерами?

— Любая новая работа – как с другими режиссерами, так и с постоянным руководителем – это всегда что-то неизведанное. В каждом спектакле у нас используются новые куклы. Художники создают их для конкретного спектакля. В этом мы отличаемся от других театров. Каждый год мы выпускаем как минимум четыре новых спектакля. У задействованных в них актерах появляются новые инструменты, которые нужно освоить, найти с ними общий язык, заставить работать. В этом заключается главная сложность актерской профессии кукольника. В драматическом театре актер имеет дело со своим телом, оно у него неизменно. А у нас «тело» разное, своим остается только голос.

— У театральных артистов есть предубеждения по поводу работы в кукольном театре?

— У нас нет той славы и зрительского внимания, которым владеют драматические театры. Зачастую из студентов на кукольное отделение идут те, кто не попал в драму. Сначала все направляются туда, не проходят, но где-то все равно нужно учиться. Очень редко бывает так, что молодые люди целенаправленно идут на актерское отделение театра кукол. Потому что про него никто не знает, а драма всегда на слуху.

— Но сегодня театр кукол все же модернизируется?

— Театр – это прежде всего люди. Цивилизация развивается, развиваются и они. Актеры и режиссер — не исключение. Естественно, мы стараемся использовать все новые инструменты, которые появляются. Как я сказал, используем нейросети в новом спектакле. Модернизируется не столько театр, сколько сами люди.

— Получается, не сторонитесь современных технологий?

— Мы с ними не конкурируем. У нас часто спрашивают, как мы соперничаем с компьютерными играми, кино и телевидением. У каждого своя ниша. Мы не собираемся отбивать у детей желание играть в компьютерные игры. Мир интересов огромен. Есть люди в Челябинске, которые не в курсе, что у них в городе есть кукольный театр. Это нормально, у каждого свои интересы. Любой гений никогда не становился таковым по собственному желанию. Все зависит от воспитания. Дети сами не ходят в театр, их водят родители.

— По вашим наблюдениям, интерес челябинцев к культурной жизни города увеличивается?

— Нет такого, что какое-то время был спад, а потом возник необыкновенный интерес. Все происходит волнообразно и сезонно. Есть такие периоды в году, когда мы понимаем, что в это время лучше репетировать, а не продавать спектакли. Например, сейчас мы готовим к премьере «Ровесников», поэтому все цеха и актеры у нас заняты.

