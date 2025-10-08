В Перми могут повысить штрафы за неоплаченную парковку более чем в два раза

Администрация Перми разработала проект изменений, которые предлагается внести в краевой закон об административных правонарушениях. Среди прочего предлагается увеличить штрафы за неоплаченную парковку до 2,5 тыс. руб., свидетельствует документ, опубликованный на сайте правительства. Как отмечет ИА «Текст», в течение десяти лет размер штрафа за первичное нарушение составляет 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авторы проекта пояснили, что в 2024 году административной комиссией Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, было вынесено более 120 тыс. постановлений за первичное и повторное невнесение платы за пользование парковкой. «Следовательно, действующая норма об ответственности недостаточна для стимулирования пользователей парковок к добровольному внесению оплаты», — указано в документе.

Предложенные изменения сформированы по результатам анализа законодательства об административных правонарушениях по части пользования парковок в других регионах, включая Москву, Татарстан, Удмуртию, Свердловскую, Новосибирскую, Нижегородскую области.

На прошлой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми с 10 ноября планируется повышение стоимости платных парковок в тарифных зонах №101 и №103 до 30 руб. и 40 руб. соответственно. Зоны парковки включают в себя часть улиц Монастырской, Пермской, Луначарского, Петропавловской, Советской, Ленина, Краснова, Тимирязева.