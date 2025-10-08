Спрос на новые автомобили в Челябинской области вырос на 79%
В третьем квартале 2025 года в Челябинской области спрос на новые автомобили вырос на 79,1% к началу года. Самыми востребованными стали машины марок Solaris, «Москвич», Jetour, Haval и Lada, сообщает «Авито Авто».
Среди моделей машин водители чаще всего интересовались Lada Iskra Cross, Zeekr 001, Lada Largus Cross, Solaris KRX и Haval M6. При этом сильнее всего вырос спрос на автомобили марок Solaris (+59,8% к началу года), Lada (+41,5%), JAC (+28,5%), УАЗ (+22,9%) и Sollers (+19%). Подскочила востребованность моделей «УАЗ Patriot» (+52,9%), Lada Granta Cross (+51,3%), Lada Granta (+50,4%), Lada Vesta (+47,5%) и Chery Tiggo 9 (+39,6%).
Что касается цен, больше всего снизилась стоимость Chery Tiggo 9 — на 11,9%. В топ-5 машин также вошли Chery Tiggo 4 (-11,2%), Haval M6 (-8,8%), Haval Jolion (-5,9%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (-5%).