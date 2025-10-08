В Челябинской области запустят сервис бесконтактной оплаты для пользователей iPhone

Банк ВТБ планирует запуск новой функции для пользователей iPhone, позволяющей бесконтактно оплачивать покупки через сервис ВТБ Pay. Об этом сообщил старший вице-президент банка Алексей Охорзин на форуме FINOPOLIS 2025, сообщает пресс-служба банка.

Функция, разработанная совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и основанная на технологии «Волна», будет доступна во всех терминалах, поддерживающих эти механизмы работы.

По данным ВТБ, четверть клиентов банка используют приложение ВТБ Онлайн на устройствах iOS. Сейчас владельцы iPhone могут оплачивать покупки картами, стикерами или наличными. Новый сервис расширит возможности для бесконтактных платежей.