Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя «ГАЗели» под Саратовом

В Татищевском районе Саратовской области в ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 09:40 сегодня, 8 октября, близ поселка Татищево. Там столкнулись «МАЗ», которым управлял мужчина 1986 года рождения, и «ГАЗель», за рулем которой находился мужчина 1966 года рождения.

В результате аварии погиб водитель «ГАЗели». Полиция проводит проверку по данному факту.

Павел Фролов