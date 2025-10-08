За год количество вакансий от нижегородских работодателей снизилось на 28%

Нижегородские компании за сентябрь разместили более 25 тыс. вакансий, сообщили кадровом агентстве Headhunter. Это на 28% меньше по сравнению с сентябрем годом ранее и на 2% больше, чем в августе. При этом количество резюме увеличилось на 32% в годовом выражении и на 7% за месяц.

По данным, больше всего новых рабочих мест — в сфере рабочего персонала (6,2 тыс. вакансий). На втором месте — продажи и обслуживание клиентов (5,8 тыс.), на третьем месте — производство и сервисное обслуживание (4,2 тыс.).

По данным hh.ru, структура занятости в регионе становится все более разнообразной. Полный рабочий день по-прежнему преобладает — около 15,8 тыс. предложений. При этом за год таких вакансий стало на 32% меньше. Частичная занятость представлена примерно 2 тыс. вакансий, это на 17% меньше, чем год назад. Удаленная работа остается востребованной — около 2,4 тыс. вакансий, это на 17% меньше, чем год назад.

По медианным зарплатам наибольший прирост зафиксирован в вакансиях с проектной занятостью — с 70 до 86,2 тыс. руб. Далее следует полная занятость — с 63,8 до 76,5 тыс. руб. В частичной занятости медианная зарплата выросла с 61,3 до 71,4 тыс. руб.

Андрей Репин