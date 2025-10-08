ТАСС: самая дешевая квартира в России стоит 450 тыс. рублей

Средняя стоимость квартиры в России составляет около 6,8 млн руб., однако самая дешевая квартира продается всего за 450 тыс. руб. Данные узнал ТАСС совместно с аналитиками рынка недвижимости.

Квартира за 450 тыс. руб. расположена в городе Харабали Астраханской области, в пятиэтажном доме 1982 года постройки. Это однокомнатное жилье площадью 21 кв. м без ремонта, с балконом и кухней площадью 4 кв. м. В объявлении владелец сообщил о готовности к торгу.

В городе Коряжма Архангельской области продается еще один бюджетный вариант жилья — однокомнатная квартира площадью 19 кв. м за 500 тыс. руб. В Музыкальном микрорайоне Краснодара можно приобрести студию без отделки площадью 17,5 кв. м за 630 тыс. руб. в доме с центральными коммуникациями и благоустроенной закрытой территорией. За 690 тыс. руб. предлагается двухкомнатная квартира площадью 52 кв. м в поселке Каспий Астраханской области. Это кирпичный дом с газовым отоплением в живописном районе близ дельты Волги и Астраханского заповедника.

По данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в сентябре составила 140 тыс. руб., а медианная полная стоимость квартиры — 6,8 млн руб. За год цена выросла на 4,9%, при этом объем предложения готового жилья снизился.