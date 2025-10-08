Экспорт как точка роста: как Центр поддержки экспорта помогает пермскому бизнесу выходить на зарубежные рынки

В последние годы все больше пермских компаний задумываются о выходе за пределы внутреннего рынка. Производители, IT-компании, аграрии, переработчики и дизайнеры – все ищут новые возможности для роста. Однако экспорт – это не просто продажа за границу. Это сложная система с юридическими, логистическими и маркетинговыми нюансами. Помочь предпринимателям пройти этот путь может Центр поддержки экспорта Пермского края – региональный оператор государственной поддержки, работающий по принципу «единого окна».

Центр поддержки экспорта помогает бизнесу на всех этапах – от анализа зарубежных рынков до сопровождения конкретных контрактов.

1. Одно из самых востребованных направлений – поиск покупателей. Специалисты Центра помогают определить, в каких странах и регионах есть спрос на продукцию, кто основные конкуренты, какие требования предъявляют к упаковке и сертификации. Это позволяет предпринимателю не действовать вслепую, а выстраивать стратегию на основе полученных данных.

2. Чтобы выйти на международный рынок, компания должна оформить целый пакет разрешительных документов. Центр помогает пройти этот путь быстро и с минимальными затратами. Здесь проводят правовую экспертизу экспортных контрактов, консультируют по валютному контролю и таможенным процедурам, содействуют в оформлении сертификации и лицензий, необходимых для поставок за рубеж.

3. Отдельное направление работы Центра – транспортировка и логистика. Организация международных перевозок – задача не из простых, и здесь предприниматели могут рассчитывать на помощь в подборе маршрутов, перевозчиков и оптимизации затрат.

4. Бизнес, ориентированный на онлайн-продажи, получает поддержку по выходу на зарубежные маркетплейсы. Центр помогает оформить витрины, адаптировать контент и подключиться к системе «Мой экспорт» – федеральной цифровой платформе, через которую можно подать заявки на услуги, отслеживать статус поддержки и получать аналитику.

5. Одним из самых действенных инструментов продвижения остаются международные выставки и бизнес-миссии. Центр организует коллективные стенды, b2b-встречи для компаний, представляющих регион на зарубежных площадках.

Это шанс не только показать свой продукт, но и завести реальные деловые связи, которые часто перерастают в долгосрочные контракты.

Большинство услуг Центра предоставляются бесплатно, но есть и программы софинансирования – например, при сертификации продукции или транспортировке. Это делает экспорт доступным даже для начинающих компаний.

Чтобы воспользоваться поддержкой, достаточно подать заявку через сайт perm-export.ru. После этого за предпринимателем закрепляется персональный менеджер, который сопровождает проект от начала до конца. Или каждый предприниматель может написать в личные сообщения телеграм-канала «Клуб экспортеров Пермского края» и задать свой вопрос.

Напомним, помощь предпринимателям осуществляется при поддержке правительства Пермского края в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Обратиться за помощью в Центр могут как действующие, так и начинающие экспортеры – участие в международной торговле доступно каждому.

