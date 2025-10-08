Татарстан упразднил представительство при Торгпредстве России в Вашингтоне

Кабмин Татарстана принял решение об упразднении постоянного представительства республики при Торговом представительстве России в Вашингтоне. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Постоянное представительство Республики Татарстан при Торгпредстве Российской Федерации в Вашингтоне (США) было создано в 1994 году. Постановлением Кабинета Министров Татарстана это решение отменено.

Директор по стратегии ИК «Финам» и преподаватель НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков сообщил «Ъ Волга-Урал», что закрытие представительства не окажет заметного влияния на экономику региона. Это формальное решение, поскольку офис фактически не работал, а взаимодействие с американскими партнерами давно ограничено санкционным режимом. Он также отметил, что потери в части привлечения инвестиций минимальны, так как за последние годы Татарстан активно переориентировал внешнеэкономические связи на Азию, Ближний Восток и страны ЕАЭС. Господин Кабаков также подчеркнул, что закрытие представительства не повлияет на уровень жизни граждан республики.

Ранее сообщалось, что представительство Татарстана планируют открыть в Иране и Индии.

Анна Кайдалова