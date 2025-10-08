В Ярославле приставы арестовали Lexus неплательщика штрафов, налогов и кредитов

Сотрудники Дзержинского отделения судебных приставов арестовали автомобиль Lexus ES250 у 39-летнего жителя Ярославля, который уклонялся от уплаты долгов. В отношении мужчины было возбуждено 40 исполнительных производств, включая штрафы ГИБДД, налоги и кредиты. Об этом сообщили в УФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Несмотря на многочисленные предупреждения должника, он игнорировал требования. Судебные приставы предприняли меры: арестовали счета, запретили регистрационные действия и ограничили выезд из России. Однако это не побудило его к погашению долгов.

При проверке по адресу проживания судебный пристав обнаружил автомобиль Lexus ES250, 2020 года выпуска, и составил акт описи и ареста. Эта мера подействовала: должник быстро выплатил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор. Права взыскателей были восстановлены в полном объеме.

Антон Голицын