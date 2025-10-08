Прикамское агропредприятие регистирует собственный бренд

ООО «Заря Путино» 2 октября направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Заря Путино», информация об этом размещена на сайте Znakoved.Заявитель планирует использовать товарный знак для трех классов МКТУ. Речь идет о товарах и услугах, связанных с животноводством и выращиванием растений: производство и продажа молока и масла, продажа живых животных, жмыха рапсового для скота, зерна (злаков), зерна кормового, кормов для животных, соломы для подстилок, а также консультационных услуг, связанных с животноводством и выращиванием растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО агропредприятие «Заря Путино» работает в сфере разведения крупного рогатого скота и производства сырого молока. Создано в 1999 году. Компания имеет четыре действующие лицензии, включая право пользования недрами для добычи подземных вод и перевозки пассажиров автобусами. В 2024 году выручка компании составила 1,144 млрд руб., чистая прибыль — 188,1 млн руб. 98% долей ООО кеонтролиркет Самвел Кирокасян.