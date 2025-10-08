Прикамье представляет промышленные разработки для ТЭК на газовом форуме в Санкт-Петербурге

В северной столице России с 7 по 10 октября проходит XIV Петербургский международный газовый форум (ПМГФ 2025). В рамках него Пермский край представляет свои инновационные разработки для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ. Делегацию Прикамья возглавил губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



На объединенном стенде Пермского края свою продукцию для ТЭК России представляют девять предприятий региона. Среди них: «ЭНТЭ», НПП «АДОНИС», «ИНГК», «ОКП «ЭЛКА-Кабель», НПО «ИСКРА», НПП «СтэлсПромМаш», НПП «ТИК», «Электротяжмаш-Привод» и ГК «ЭРИС».

Участникам форума презентованы порядка 20 разработок и наименований продукции предприятий Прикамья для нефтегазовой отрасли. Речь идет об инновационных сканерах и дефектоскопах, электронасосах, газотурбинных агрегатов, силовых и монтажных кабелях, модульных роторах компрессорах. Также представлены шаровые краны, системы виброзащиты и мониторинга оборудования, синхронные двигатели, беспроводные системы контроля и другая продукция.

Самый большой экспонат на пермском стенде — разработка газотурбинного энергетического агрегата (ГТЭА) – 2000 «Иртыш», изготовленного на основе газотурбинного двигателя собственного производства. Ее представляет компания ИНГК-Промтех. Экспонат имеет высоту 3,5 м и вес 27 т.

НПП «АДОНИС», которое впервые работает на стенде на форуме, представляет серию разработок насосов и другого оборудования для нефтегазовой отрасли, которые можно применять в критических температурных режимах и других сложных условиях. В том числе на стенде есть макет оригинального горизонтального, консольного, моноблочного, одноступенчатого насоса.

На площадке газового форума Правительство Пермского края проведет ряд рабочих встреч с руководством ПАО «Газпром» и других крупных холдингов, а также поделится опытом по созданию промышленной кооперации в интересах отечественного ТЭК. По словам Дмитрия Махонина, для продвижения продукции местных производителей регион выстраивает сотрудничество с крупнейшими федеральными заказчиками, а также активно работает в части внутренней и межрегиональной промкооперации. «Кроме того, в Прикамье реализуется комплекс мер для поддержки инвесторов. Подобные форумы способствуют развитию промышленного потенциала региона и страны», — подчеркнул губернатор.

Отметим, ПМГФ 2025 проходит на трех площадках: в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», отеле Hilton St. Petersburg Expoforum, а также в Лахта Центре. По словам организаторов, в рамках деловой программы ПМГФ-2025 пройдет более 110 мероприятий: конференции, круглые столы, семинары-совещания и т.д. Среди технических направлений программы – геологоразведка, добыча и транспортировка газа, газораспределение и газопотребление, подземное хранение, технологии и продукты переработки природного газа.. Также на форуме затронуты вопросы международного сотрудничества со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки.