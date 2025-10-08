В Удмуртии появилась на свет первая в этом году тройня

В Удмуртии родилась первая в этом году тройня, сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов. Девочки появились на свет в Перинатальном центре РКБ №1. Новорожденные находятся под наблюдением специалистов. В региональном минздраве добавили, что тройня родилась на 31-й неделе беременности. Вес — от 1,1 до 1,5 кг. В семье из Глазова уже есть двое старших детей.

«Женщины с многоплодной беременностью всегда находятся под особым контролем. Ежегодно в нашей республике рождается около 12 тыс. малышей, и мы делаем все, для того чтобы это число сохранить и увеличить»,— рассказала замминистра здравоохранения республики Наталья Соколова.

Госпожа Соколова среди прочих мер поддержки рассказала об открытии в этом году 45 кабинетов подготовки семьи к рождению ребенка. В них будущие родители смогут проконсультироваться у врача, психолога, социального работника и узнать о положенных льготах.