Житель Пензы финансировал нежелательную в РФ организацию и попал под следствие

В Пензе суд рассмотрит в отношении 34-летнего местного жителя уголовное дело о предоставлении средств международной организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, фигурант в целях финансирования международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ, перечислял со своего расчетного счета деньги жителю Московской области. Средства он переводил с августа 2023 года по январь 2024 года.

Следственный отдел по Ленинскому району Пензы завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов