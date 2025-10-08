В Москве обещают ответить на решение ЕС ввести ограничения на передвижения российских дипломатов. По данным СМИ, Брюссель согласовал эту меру в рамках 19-го пакета санкций. Инициативу выдвинула Чехия. Причина — якобы участившиеся факты шпионажа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа все больше отдаляется от России.

Страны ЕС практически согласовали ограничения на передвижение российских дипломатов внутри территории сообщества. Новая мера предположительно войдет в 19-й пакет санкций. Информация пока что предварительная, но очень близкая к истине. В случае если решение вступит в силу, дипсотрудникам придется уведомлять власти о целях своих поездок с описанием маршрута. Процедура выглядит, с одной стороны, унизительной, а с другой, создает дополнительные неудобства в связи с необходимостью оформления дополнительных бумаг в условиях европейской бюрократии. Причина известна — подозрения в шпионаже. Венгрия как всегда изначально была против – но потом сняла возражения. Как обычно.

С данной инициативой выступила Чехия. В этой связи логично напомнить один интересный факт: в 2014 году произошел взрыв боеприпасов Врбетице. Они, как известно, предназначались Украине. В 2021 году тогдашний премьер Андрей Бабиш официально обвинил в этом российские спецслужбы. И даже назвал фамилии исполнителей — да, это те самые Петров и Боширов. И вот теперь Бабиш имеет высокие шансы вновь возглавить правительство. Конечно, он не является пророссийским политиком, по крайней мере, публично он это отрицает, но противники его пытаются в этом обвинять.

Москва обещает адекватный ответ. Видимо, все идет к дальнейшему снижению уровня дипломатических отношений между Российской Федерацией и недружественными странами ЕС. Если применительно к США и Дональду Трампу еще остаются определенные надежды на снижение напряженности, то Европа нынче — фактически враг. С каждым днем все больше.

Однако если посмотреть на данные Российского союза туриндустрии, создается совсем другое впечатление. Спрос наших граждан на туры в Старый Свет в 2025 году вырос, внимание, на 30-50% по сравнению с прошлогодними показателями. Наиболее популярны Италия, Франция и Испания. И это несмотря на сложную, дорогую логистику, и визы получить непросто — приходится порой много месяцев ждать. Но ничего, наш турист привыкший. Видимо, манит без пяти минут запретный плод.

А вот другая статистика: спрос граждан РФ на покупку европейской недвижимости также вырос, хоть и несильно. С 20 до 26 процентных пункта. При том, что получить ВНЖ еще сложнее, чем шенгенскую визу. И рисков больше. Отношения к русским, скажем так, меняется не в лучшую сторону.

Между тем ЕС отказался вводить визовые ограничения простых россиян, хотя такая мера обсуждалась в рамках все того же 19-ого пакет санкций. Однако что-то подсказывает: при выборе туристических и иных поездок, нужно все-таки учитывать политический фактор, который становится все больше и больше преобладающим, дабы лишний раз не рисковать.

Дмитрий Дризе