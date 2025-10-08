В Ярославской области в сентябре стало труднее найти работу

В Ярославской области в сентябре наблюдается замедление рынка труда, сообщили «Ъ-Ярославль» в hh.ru. Работодатели стали реже публиковать вакансии, а активность соискателей выросла.

В сентябре местные компании разместили более 10 тыс. вакансий, что на 28% меньше, чем годом ранее, и на 1% больше, чем в августе. Количество резюме увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом и на 7% за последний месяц.

Индекс конкуренции на рынке труда Ярославской области достиг 6: на одну вакансию приходится шесть активных кандидатов. Это свидетельствует о высокой конкуренции среди соискателей.

Наибольшее количество новых рабочих мест в регионе сосредоточено в сфере рабочего персонала — около 2,7 тыс. вакансий, что составляет 26% от общего числа. На втором месте находятся продажи и обслуживание клиентов с 2,3 тыс. вакансий (23%). Замыкает тройку лидеров производство и сервисное обслуживание с примерно 1,7 тыс. вакансий (17%).

Антон Голицын