Челябинца обвиняют в контрабанде лома на 40 млн рублей

Уральская транспортная прокуратура утвердила материалы по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Челябинской области. Его обвиняют в контрабанде отходов и лома коррозионностойкой стали на 40 млн руб. (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии органов дознания, в 2023-2025 годах директор компании, продающей металлолом, незаконно переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза отходы и лом объемом более 450 т. Для беспрепятственного экспорта он указал в контрактах и таможенных декларациях недостоверные сведения о стране-получателе товара. Ущерб от действий челябинца превысил 40 млн руб.

На имущество обвиняемого наложили арест на сумму 20 млн руб. Материалы уголовного дела направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска