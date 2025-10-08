Жителя курганской деревни подозревают в поджоге дома и убийстве трех человек
Каргапольский межрайонный следственный отдел управления СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении жителя деревни Смолино. Его подозревают в убийстве трех человек, находившихся в беспомощном состоянии, посредством поджога дома (п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, вечером 7 октября 24-летний сельчанин в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с сожительницей облил бензином снаружи дом, где они проживали, и поджег его. В результате погибли дети сожительницы в возрасте одного и трех лет и их 58-летняя пенсионерка. Еще одного ребенка госпитализировали с травмами.
Подозреваемого задержали. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
На место происшествия, помимо следственно-оперативной группы, выезжала прокуратура Шатровского района. Надзорному ведомству поручили оценить работу социальных служб, которые должны были следить за условиями проживания детей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.