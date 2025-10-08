Жителя курганской деревни подозревают в поджоге дома и убийстве трех человек

Каргапольский межрайонный следственный отдел управления СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении жителя деревни Смолино. Его подозревают в убийстве трех человек, находившихся в беспомощном состоянии, посредством поджога дома (п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, вечером 7 октября 24-летний сельчанин в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с сожительницей облил бензином снаружи дом, где они проживали, и поджег его. В результате погибли дети сожительницы в возрасте одного и трех лет и их 58-летняя пенсионерка. Еще одного ребенка госпитализировали с травмами.

Подозреваемого задержали. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

На место происшествия, помимо следственно-оперативной группы, выезжала прокуратура Шатровского района. Надзорному ведомству поручили оценить работу социальных служб, которые должны были следить за условиями проживания детей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска