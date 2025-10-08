На 27% вырос рынок аренды автомобилей в Новосибирской области

В январе—августе 2025 года в Новосибирской области рынок аренды автомобилей, включая долгосрочный прокат, вырос на 27% год к году, до 515 млн руб., следует из подсчетов «Ъ» на основе данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На рост рынка каршеринга, помимо увеличения количества пользователей, повлияла инфляция, считают эксперты.

По подсчетам «Чек Индекс», в январе—августе 2025 года средняя стоимость аренды и шеринга автомобилей по всей России выросла на 11% год к году, до 722 руб. Участники рынка отмечают, что цены на каршеринг растут не столько за счет прямого повышения тарифов, сколько за счет усложнения тарифной сетки и введения дополнительных плат.

Новосибирская область входит в тройку регионов России по доле рынка каршеринга и по количеству поездок, следует из данных Tinkoff Data. В регионе услуги каршеринга предоставляют «Делимобиль» и Cars7.

Лолита Белова