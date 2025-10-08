В Башкирии адвоката будут судить за разглашение медицинских данных в суде

Туймазинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным ведомства, с ноября 2024 года по январь 2025 года адвокат защищала свою клиентку в мировом суде по делу о побоях. Для опровержения доводов потерпевшей о проблемах со здоровьем после инцидента, адвокат получила доступ к ее медицинским документам. Она сделала копии этих документов и представила их в суд, где в ходе заседания публично огласила конфиденциальные данные.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Олег Вахитов