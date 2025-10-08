В Оренбуржье задержали жителя за оскорбления и угрозы молодым людям из Индии
Сотрудники полиции задержали 46-летнего ранее судимого местного жителя за оскорбления и угрозы группе молодых людей из Индии. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, в ходе мониторинга интернета полиция выявила запись, на которой неизвестный мужчина на остановке общественного транспорта высказывает угрозы и оскорбляет группу молодых людей из Индии.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили местонахождение мужчины и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Собран материал проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Задержанный мужчина принес свои извинения гражданам Индии и пообещал впредь не допускать подобных высказываний.