В Кинельском районе Самарской области расширили покрытие сети 4G

В Кинельском районе оператор сотовой связи МТС расширил покрытие сети 4G. В эфир выведены новые площадки в девяти населенных пунктах, в которых проживает около 2500 жителей. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Покрытие сети 4G проведено в Александровке, Парфеновке, Покровке, Преображенке, Угорье, Поплавском, Красном Ключе, Энергии, а также ауле Казахский. Кинельский район известен как аграрный, так как здесь работают животноводческие комплексы и производства.

Руфия Кутляева