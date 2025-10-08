В Кинельском районе Самарской области расширили покрытие сети 4G
В Кинельском районе оператор сотовой связи МТС расширил покрытие сети 4G. В эфир выведены новые площадки в девяти населенных пунктах, в которых проживает около 2500 жителей. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Покрытие сети 4G проведено в Александровке, Парфеновке, Покровке, Преображенке, Угорье, Поплавском, Красном Ключе, Энергии, а также ауле Казахский. Кинельский район известен как аграрный, так как здесь работают животноводческие комплексы и производства.