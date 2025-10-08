В этом году аграрии Татарстана собрали 150 тыс. тонн гороха, что на 17% больше, чем в 2024 году. Урожайность также выросла почти на 70%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане.

В 2025 году в Татарстане собрали на 17% больше гороха

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В 2025 году в Татарстане собрали на 17% больше гороха

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Специалисты филиала уже исследовали 88 тыс. тонн продовольственного и кормового гороха нового урожая — это около 60% от всего объема, собранного в регионе. Образцы проверили на качество и безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ и технических регламентов.

Во время исследований обнаружили, что одна партия оказалась заражена гороховой зерновкой, а в двух пробах обнаружено превышение допустимого уровня пестицида перметрин. Информация о нарушениях направлена в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан.

Анна Кайдалова