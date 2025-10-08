В Оренбургской области открыли мост через Елшанку

В Бузулукском районе Оренбургской области после ремонта открыли мост через реку Елшанку на 239-м км дороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск. Об этом сообщили в правительстве региона.

«На объекте полностью обновили мостовое полотно и уложили новое покрытие из асфальтобетона. Также установлены новые барьерные и перильные ограждения, отремонтированы и окрашены пролетное строение и опоры»,— говорится в сообщении.

В Абдулинском муниципальном округе специалисты приступили к капитальному ремонту моста через реку Сурмет на 82-м км дороги Бугуруслан — Абдулино. Движение транспорта будет переключено на временный объезд рядом с мостом. Капремонт объекта планируется завершить до конца этого года.

Сабрина Самедова