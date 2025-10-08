Ярославских детей стали чаще обманывать мошенники

В Ярославской области число выявленных фактов хищения мошенниками денег путем обмана несовершеннолетних абонентов мобильных операторов и пользователей сетей в январе-сентябре 2025 года выросло на 43% по сравнению с маем-декабрем 2024 года. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Будьте максимально внимательны и бдительны. Регулярно проводите с детьми беседы об опасностях, которые могут подстерегать их при пользовании телефоном, иными гаджетами и социальными сетями, чтобы не дать злоумышленникам шанса навредить вам и вашим детям»,— написал господин Крупин.

Ранее в региональном УМВД неоднократно сообщали о случаях, когда дети попадаются на обман мошенников и переводят деньги с родительских счетов. Так, в конце сентября жительница Ярославля сообщила в полицию, что ее 10-летний сын перевел неизвестным 83 тыс. руб.

«Сын заявительницы в чате игры одного из мессенджеров связался с неизвестным. Мошенник убедил ребенка, что для дальнейшего прохождения уровней игры следует оплатить дополнительные "цифровые игрушки" с помощью QR-кода. Мальчик поверил злоумышленнику и через приложение банка с телефона родителя перевел деньги на неустановленный счет»,— рассказывали в УМВД.

Алла Чижова