На проверку безопасности информационных систем Татарстана выделят 11,2 млн

В Татарстане проведут проверку защищенности государственных информационных систем. На эти цели выделят 11,27 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит искать уязвимости в цифровых системах органов власти. Специалисты должны проверить, насколько хорошо защищены данные, можно ли воспользоваться найденными ошибками, а также предложить, как устранить обнаруженные проблемы.

Проверка коснется таких систем, как «Официальный портал Республики Татарстан», «Портал госуслуг РТ», «Электронное образование», «Народный контроль», «Электронный детский сад», «ГЛОНАСС+112», а также ряда других цифровых платформ.

Заказчиком выступает ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» — ИТ-компания в составе Минфина Татарстана. Центр отвечает за автоматизацию и цифровизацию электронных сервисов республики, а также занимается разработкой новых продуктов.

Работы предстоит выполнить до 15 декабря 2025 года.

Анна Кайдалова